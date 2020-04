12:30

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle steigt in der Schweiz auf 25'834. Das ist eine Zunahme von 254 Neuinfizierungen seit Montag, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Das ist eine weitere Abnahme der Fälle. Am Montag waren 280 neue Fälle gemeldet worden, am Sonntag deren 400.

12:15

Der Bund informiert ab 14 Uhr im Rahmen einer Medienorientierung über Massnahmen und Entwicklungen in der Schweiz. Es nehmen unter anderen teil: Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum, und Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen, VBS.

Die Medienorientierung wird bei cash.ch im Livestream übertragen.

10:00

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist weiter rückläufig. Nach Daten der Johns Hopkins Universität wurden in den letzten 24 Stunden 2218 neue Fälle gemeldet. Damit ging die Zahl den fünften Tag in Folge zurück. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg auf 130'072. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle hingegen nahm den vierten Tag in Folge zu. Der Universität zufolge sind in den letzten 24 Stunden weitere 172 Patienten verstorben. Damit steigt die Zahl den vierten Tag in Folge.

09:50

Ein Vorbild für andere Firmen? Zumindest eine nette Geste: Das Analysehaus Morningstar schickte seinen Angestellten in Deutschland ein "Halte-Durch-Im-Home-Office"-Paket, gefüllt mit Tee, einer Teetasse und Süssigkeiten.

Heute in der Post: ein Halte-Durch-Im-Home-Office-Päckchen von meinem Arbeitgeber, wie lieb, danke @MorningstarDeu1, das weiß sich zu schätzen! @MorningstarInc, you are the best! #StayHomeSaveLives #GreatPlaceToWork pic.twitter.com/MLmZyPYi7K — Ali Masarwah (@alimasarwah) April 9, 2020

09:45

In Russland steigt die Zahl der Neuerkrankungen so stark wie nie. In den vergangenen 24 Stunden habe es 2774 neue Fälle gegeben, teilt das Krisenzentrum mit. Am Vortag waren es 2558 gewesen. Damit gibt es den Angaben zufolge nun insgesamt 21'102 positiv getestete Personen. Die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Virus gestorben seien, habe sich um 22 auf 170 erhöht.

07:00

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York sind inzwischen mehr als 10'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer in dem nordöstlichen Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern liege nun bei 10'065, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz mit.

Zwischen Sonntag und Montag seien noch einmal 671 dazugekommen, weniger als in den Tagen zuvor. "Die Zahl ist praktisch flach, aber auf einem schrecklichen Level von Schmerz, Trauer und Sorge." Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195'031. "Ich glaube, man kann sagen, dass das Schlimmste vorbei ist", sagte Cuomo - betonte aber, dass das nur gelte, wenn sich die Menschen in New York weiterhin an die strengen Ausgangsbeschränkungen hielten.

06:50

Israel hat weitere Ausgangsbeschränkungen zum Ende des einwöchigen, jüdischen Pessachfestes verhängt. Von Dienstag bis Donnerstag dürften die Bürger ihre Städte und Dörfer nicht verlassen. In Jerusalem müssten die Menschen in den festgelegten Vierteln bleiben. Die Regierung hatte mehrfach die Sorge geäussert, dass Zusammenkünfte zum Pessachfest die Ausbreitung des Coronavirus massiv befeuern könnten. Bereits zum Auftakt des Festes Mitte vergangener Woche hatte die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Zu Beginn kommen in Israel traditionell Familien zum grossen Abendessen zusammen. Das Pessachfest dauert eine Woche und erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei.

Seit Sonntag gilt in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 11'586 Personen in Israel nachgewiesen worden, 1855 sind wieder genesen. 116 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Pandemie-Abwehr im Heiligen Land: Israel verlängert Corona-Maßnahmen https://t.co/FL6KKhUihF — ntv Nachrichten (@ntvde) April 13, 2020

05:30

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Zahl der Infektionsfälle um 2082 auf 125'098 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 170 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internet-Seite mit. 68'200 Menschen sind demnach genesen. Einen Tag zuvor lag diese Zahl bei 64'600.

Eine internationale Übersicht zu den Coronavirus-Zahlen gibt es auf der Website der Johns Hopkins Universität in den USA.

03:50

China lässt einem Medienbericht zufolge zwei experimentelle Impfstoffe zur Bekämpfung des neuen Coronavirus für Humantests zu. Die Impfstoffe würden von einer in Peking ansässigen Einheit der Sinovac Biotech und dem Institute of Biological Products, einer Tochtergesellschaft der staatlichen China National Pharmaceutical Group in Wuhan entwickelt. Im März hatte China bereits grünes Licht für eine klinische Studie eines vielversprechenden Impfstoff-Kandidaten gegeben, der von der chinesischen Akademie für Militärmedizin und dem Biotechunternehmen CanSino Bio entwickelt wurde. Auch der US-Arzneimittelentwickler Moderna hatte im März erklärt, er habe mit den Humantests für einen Impfstoff begonnen.

02:40

Kalifornien ist einer von neun US-Bundesstaaten, die mit der Planung für die langsame Wiedereröffnung von Geschäften und die Aufhebung strenger Ausgangssperren beginnen. "Kalifornien entwickelt einen Plan, um soziale Abstandsregeln schrittweise zu lockern, da sich die Zahl neuer Fälle und benötigter Krankenhausaufenthalte im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat zu stabilisieren scheint", sagt Gouverneur Gavin Newsom. Der Staat werde sich mit Oregon und Washington zusammentun, um einen koordinierten Westküstenplan zu entwickeln. Der Plan solle erst dann umgesetzt werden, wenn die Infektionsrate tatsächlich abnehme. Bis Montagmorgen sei bei 22'348 Menschen in Kalifornien COVID-19 diagnostiziert worden, davon befänden 3015 in Krankenhäusern und 1178 auf der Intensivstation, sagt Newsom.

