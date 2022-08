Der Chef von Tesla beschrieb dabei eine vertraute Vision für den Einsatz von Technologie. "Ich möchte alles tun, was wir können, um den Einsatz von Technologie zu maximieren, um eine bessere Zukunft für die Menschheit zu erreichen", schrieb Musk in der Juli-Ausgabe des Magazins der Cyberspace Administration of China. Die Behörde überwacht Konzerne von Alibaba bis Tencent in Sachen Datensicherheit und zensiert zusammen mit anderen Regierungsorganen Online-Inhalte. "Zu diesem Zweck ist jeder Bereich, der zu einer nachhaltigen Zukunft beiträgt, unsere Investitionen wert", schrieb Musk weiter.

Die Ausführungen Musks erinnern an die allgemeinen Ziele der Regierung von Präsident Xi Jinping, die seit mehr als einem Jahr daran arbeitet, die Macht von Tech-Unternehmen wie Tencent und Alibaba zu beschneiden.

Musk kam in seinen Ausführungen auch auf sein Unternehmen Space Exploration Technologies zu sprechen, das er als ersten Schritt zur Besiedlung des Mars bezeichnete. Er sprach auch über die Gehirn-Maschine-Schnittstelle der Neuralink und den im letzten Jahr angekündigten humanoiden Tesla Bot, von dem es noch in diesem Jahr einen ersten Prototypen geben soll.

"Meine grösste Hoffnung ist, dass die Menschen eine sich selbst versorgende Stadt auf dem Mars errichten", wiederholte Musk ein vertrautes Mantra. Tesla Bots indessen seien "zunächst dazu gedacht, Menschen bei sich wiederholenden, langweiligen und gefährlichen Aufgaben zu ersetzen. Die Vision aber ist, dass sie Millionen von Haushalten dienen, wie zum Beispiel beim Kochen, Rasenmähen und bei der Pflege von älteren Menschen."

Musk steht wegen seiner engen Beziehungen zu Peking in der Kritik. Im vergangenen Jahr nahm der reichste Mensch der Welt an Xis Weltinternetkonferenz teil, wo er die Vorzüge der internationalen Zusammenarbeit pries. Ein Vertreter von Tesla China bestätigte, dass Musk den Gastbeitrag verfasst hat, lehnte eine darüber hinaus gehende Stellungnahme jedoch ab.

China ist der weltgrösste Markt für Elektrofahrzeuge. Teslas Werk in Schanghai ist ein Kernstück der Wachstumspläne von Musks E-Auto-Konzern. Der grösste Lieferant von Elektroauto-Batterien, Contemporary Amperex Technology, hat seinen Sitz in der Provinz Fujian.

(Bloomberg)