China habe ein Überangebot an solchen Geräten, schreibt Unternehmensschef Elon Musk auf Twitter und fügt hinzu: Also habe Tesla bereits am Freitagabend 1255 Beatmungsgeräte dort gekauft und sie nach Los Angeles geschickt.

Die Beatmungsgeräte seien von der US-Behörde FDA zugelassen. Der Bundesstaat Kalifornien soll davon 1000 Geräte erhalten, die für die Rettung von Corona-Patienten lebenswichtig sind. Die USA bereiten sich auf eine große Zahl an Infizierten vor, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen.

(Reuters)