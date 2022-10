Zumindest ausserhalb Asien klappt die breitere Aufstellung der Wirtschaft: Die Exporte in die USA schossen in den ersten acht Monaten 2022 auf 100,2 Milliarden Euro in Höhe - im Vergleich zu 72 Milliarden Euro nach China. Ein Grund: Der Druck zur Regionalisierung der Produktion kommt nicht nur aus China, sondern auch aus den USA. Die Regierung in Washington will dafür sorgen, dass den attraktiven Markt etwa für E-Autos nur noch nutzen kann, wer dort auch produziert. Deshalb werden nur Batterien auf den Markt gelassen, die in Nordamerika hergestellt wurden. VW investiert deshalb nicht nur in China, sondern verstärkt in Kanada.