«Inflationsraten im Euroraum sprechen für stärkeren Franken»

Der Euro-Kurs überschritt vor wenigen Tagen die Marke von 0,99 Franken und ist inzwischen wieder unter die 0,98er-Linie gefallen. Trotz der zuletzt überraschend positiv ausgefallenen Wachstumszahlen in Deutschland ist bei der weiteren konjunkturellen Entwicklung in Europa Vorsicht angebracht. "Alles spricht für ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im Winterhalbjahr", sagte Jörg Krämer, der bei der Commerzbank die Wirtschaftsanalyse leitet. Krämer erwartet, dass die Kaufkraft in Deutschland weiter geschwächt wird.