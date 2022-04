Die grösste Kryptowährung Bitcoin fiel am Montag um 3,3 Prozent auf 38'223 Dollar, den niedrigsten Stand seit dem 15. März, und um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Höchststand des letzten Monats. Ether, der zweitgrösste Coin, brach um 4,8 Prozent auf 2799 Dollar ein, ein Niveau, das seit dem 18. März nicht mehr erreicht wurde.

Laut technischen Analysten deuten die Kurscharts darauf hin, dass weitere Rückgänge wahrscheinlich sind. Bitcoin ist im Ichimoku-Wolkenchart auf Wochenbasis unter seine Unterstützung gefallen, eine sekundäre Unterstützung sei erst bei 27'200 Dollar zu finden, so Katie Stockton, Gründerin und geschäftsführende Partnerin von Fairlead Strategies. Sie ist nicht die einzige, die einen weiteren Abwärtstrend sieht.

Bitcoin könnte nach den jüngsten Verlusten die Tiefststände vom Januar testen, schrieb Mark Newton, ein technischer Stratege bei Fundstrat, am Freitag in einer Research-Note. Er erwartet einen anfänglichen Rückgang auf 36'300 Dollar, wobei ein Durchbrechen dieses Niveaus zu einem erneuten Test von 32'950 Dollar führen sollte.

Trotz seiner jüngsten Verluste bleibt Bitcoin in der Mitte einer Handelsspanne, die seit Anfang des Jahres zwischen etwa 35'000 Dollar und 45'000 Dollar liegt. Die digitale Währung bewegt sich stark im Einklang mit dem technologielastigen Nasdaq 100 und ist negativ mit dem Dollar korreliert.

"Wenn es werthaltiger wird, Dollar zu halten, könnten einige Investoren von Bitcoin oder Gold in den Dollar umschichten," schrieb ein Team des Finanzunternehmens Nydig in einem Bericht vom Freitag. "Wie die negative Korrelation von Bitcoin zum Dollar ist auch die negative Korrelation von Bitcoin zu den Realzinsen erst in den letzten paar Jahren entstanden."

Bitcoin werde immer noch hauptsächlich von fundamentalen Faktoren wie dem Nutzerwachstum und der Netzwerknutzung angetrieben, aber es sei wichtig, die sich entwickelnden Makrozusammenhänge zu verstehen, sagten sie.

(Bloomberg/cash)