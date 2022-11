Bei der schleppenden Einführung kommt erschwerend hinzu, dass die Skepsis in der Ärzteschaft gross ist. In diesem Jahr wurden bisher nur rund 525'000 Digitalverschreibungen eingelöst. Zum Vergleich: Pro Jahr werden in Deutschland circa 500 Millionen Verschreibungen als rosa Zettelchen ausgestellt - der Anteil der Digitalverschreibung ist also verschwindend gering.