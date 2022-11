Die Aktien der Online-Apotheke Zur Rose sind am Donnerstagmorgen einmal mehr massiv unter Druck geraten. Die Einführung des E-Rezepts in Deutschland hat erneut einen Rückschlag erhalten. In Westfalen-Lippe, der einzigen Testregion in Deutschland für Arztpraxen, wurde die Einführung der elektronischen Verschreibung ausgesetzt.