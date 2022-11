Grund für den Absturz der Aktie war ein weiterer Rückschlag bei der geplanten Einführung des E-Rezepts in Deutschland, auf die Zur Rose so grosse Hoffnungen setzt. In Westfalen-Lippe, der einzigen Testregion in Deutschland für Arztpraxen beim E-Rezept, wurde die Einführung der elektronischen Verschreibung ausgesetzt. Gerade mal rund 525'000 Rezepte wurden 2022 digital verschrieben. Zum Vergleich: Pro Jahr werden in Deutschland rund 500 Millionen Verschreibungen als rosa Zettelchen ausgestellt - der Anteil der Digitalverschreibung ist also verschwindend gering.