Nach Renault-Werkschliessung: Russland bringt sowjetische Automarke Moskwitsch zurück

"Der ausländische Eigentümer hat beschlossen, das Moskauer Renault-Werk zu schliessen. Das ist sein Recht, aber wir können nicht zulassen, dass Tausende von Arbeitern ohne Arbeit dastehen", sagte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf seinem Blog Montag. "Ich habe beschlossen, das Werk als Stadteigentum zu übernehmen und die Produktion von Pkw unter der historischen Marke Moskwitsch wieder aufzunehmen."

Renault kündigte die Veräusserung des Avtoframos-Werks zusammen mit dem Verkauf seines 68%-Anteils am russischen Autobauer AvtoVAZ PJSC an - eine Reaktion auf Wladimir Putins Invasion der Ukraine. Angesichts beispielloser internationaler Sanktionen als Reaktion auf den Krieg will Putin mehr Selbstversorgung nach sowjetischem Vorbild, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Laut Konjunkturprognosen dürfte Russland in diesem Jahr den stärksten Einbruch seit fast drei Jahrzehnten erleben.

Sobyanins Ankündigung ist eine Rückkehr zu den Ursprüngen der Fabrik: Das Moskauer Renault-Werk begann 1998 zunächst als Joint Venture mit der Stadtregierung in dem ehemaligen Moskwitsch-Werk. AvtoVAZ stellt dort den Lada her, eine Marke, die ebenfalls aus der Sowjetunion stammt.

Das Werk produzierte in den 1930er Jahren zunächst Modelle von Ford, als es den Betrieb aufnahm. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann auf einer Opel-Fertigungslinie aus Deutschland zur eigenen Marke gewechselt. Jahrzehntelang war der Moskwitsch eine der beliebtesten Automarken der Sowjetunion.

Nach 1991 kämpfte das Werk ein Jahrzehnt lang um sein Überleben, bevor es 2002 Insolvenz anmeldete und später in Liquidation ging. Renault nahm 2005 die Produktion im Werk wieder auf und erwarb dann die Beteiligung an AtvoVAZ, dem größten russischen Autohersteller.

Das Moskauer Renault-Werk stellte Modelle wie den Duster, den Kaptur und den Nissan Terrano für den russischen Markt her und hatte eine Kapazität von etwa 180.000 Autos pro Jahr. Sobyanin sagte, die Stadtregierung plane, in der Fabrik zunächst klassische Autos und später Elektrofahrzeuge herzustellen, und arbeite mit dem Lastwagenhersteller Kamaz und dem Industrieministerium zusammen, um angesichts der Sanktionen Teile vor Ort zu produzieren.

“2022 werden wir eine neue Seite in der Geschichte von Moskwitsch aufschlagen”, sagte Sobjanin.

