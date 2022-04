Die Aktie von Digital World Acquisition fiel am Montag an der US-Technologiebörse Nasdaq um 10 Prozent. Es war der siebte Tag in Folge mit einem negativen Schlusskurs. In den letzten vier Wochen hat die Aktie 42 Prozent nachgegeben.

Digital World Acquisition ist seit September an der Börse kotiert und ist ein so genannter Börsenmantel (SPAC, oder: Special Purpose Acquisition Company). Hinter der Gesellschaft steht ex-US-Präsident Donald Trump, der mit dem Firmengerüst eine Alternative zu Twitter lanciert. "Truth Social" heisst diese soziale Plattform und App, die seit 21. Februar erhältlich ist.

Der Einstieg von Tesla-Chef Elon Musk mit rund 9 Prozent beim Kurznachrichtendienst Twitter vermindert nun die Chancen, dass Truth Social ein Erfolg wird. So sieht es zumindest die Börse.

Verstärkt wurde der Niedergang der Aktie durch eine Reuters-Meldung, wonach war die Chefs der Technologie- und Produktentwicklung von Truth Social zurückgetreten waren. Auch die Download-Zahlen von Truth Social gingen seit der Lancierung im Februar massiv zurück, nämlich von 170'000 auf 8000 pro Tag heute.

Allerdings notiert die Aktie Digital World Acquisition immer noch weit über dem Preis des Börsengangs im Oktober 2021. Die Aktie kam damals knapp unter 10 Dollar an die Börse und schnellte innert kurzer Zeit auf über 94 Dollar hoch. Vor allem Trump-Anhänger kauften die Aktie. Das Rekordhoch erreichte der Titel Anfang März bei rund 97 Dollar. Seither fiel die Aktie mehrheitlich.

Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hatten die weltgrössten Online-Netzwerke wie Twitter, Facebook und YouTube den früheren US-Präsidenten ausgeschlossen. Dem Republikaner, dem Millionen auf den sozialen Medien gefolgt waren, wird vorgeworfen, damals die Gewalt angestachelt zu haben. Daher kam Trump auf die Idee, sein eigenes Soziales Netzwerk zu gründen.

(cash/Bloomberg)