Laut der Sprecherin ist man mit der Rekrutierung aktuell gut auf Kurs. "Wir erhalten pro Woche Bewerbungen im dreistelligen Bereich und unsere Ausbildungskurse sind in den nächsten Wochen und Monaten ausgebucht", sagte sie. Auch im nächsten Jahr will die Airline den Angaben zufolge weitere 1000 Cabin Crew Members einstellen. Eine Zahl, wie viele Flugbegleiterinnen und -begleiter Ende 2023 für die Swiss arbeiten werden, könne man jedoch nicht nennen, so die Sprecherin, denn es müsse auch die Fluktuation einbezogen werden.