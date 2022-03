07:00

Der russische Aussenminister reist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass im Laufe des Tages in die Türkei, um Gespräche mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba zu führen. Die Tass-Meldung beruft sich auf das russische Aussenministerium.

+++

05:55

Nach den Worten von Saudi Aramco-Chef Amin Nasser verschlimmert der Krieg in der Ukraine die globale Energiekrise und legt die gemischten Signale der politischen Entscheidungsträger an die Öl- und Gasindustrie im Rahmen der Energiewende offen. "Während Investitionen in die Öl- und Gasindustrie gebremst werden, wird von uns verlangt, die Produktion zu steigern", sagt er auf der Branchenkonferenz CERAWeek in Houston. Die Produktionskapazitäten, die zur Bewältigung von Versorgungsengpässen zur Verfügung stünden, seien begrenzt: Er gebe nur etwa zwei Millionen Barrel oder zwei Prozent der weltweiten Nachfrage als "effektive Kapazitätsreserven".

Oil extends rally after U.S. bans Russian imports, prompting supply fears https://t.co/nCucJnLdIq pic.twitter.com/xHQHwitV3w — Reuters (@Reuters) March 9, 2022

+++

04:30

Das Exekutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird am Mittwoch voraussichtlich zusätzliche 1,4 Milliarden Dollar als Soforthilfe für die Ukraine genehmigen. Die Mittel kämen zu den 700 Millionen Dollar hinzu, die der IWF im Dezember bereits an die Ukraine ausgezahlt habe, sowie zu den 2,7 Milliarden Dollar an Notfallreserven, die das Land im Rahmen einer IWF-Zuweisung im August erhalten habe, sagt die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgiewa.

+++

01:00

Das US-Verteidigungsministerium hält den Vorschlag Polens für "nicht tragbar", seine MIG-29-Kampfjets zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zu überführen und sie den USA zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeit, dass die Jets von einem US- und Nato-Stützpunkt in Deutschland starten würden, um in den von Russland und der Ukraine umkämpften Luftraum einzudringen, werfe ernste Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis auf, erklärt Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir werden uns weiterhin mit Polen und unseren anderen Nato-Verbündeten über diese Frage und die damit verbundenen schwierigen logistischen Herausforderungen beraten, aber wir glauben nicht, dass Polens Vorschlag tragbar ist." Der Schritt der polnischen Regierung war mit den USA im Vorfeld nicht abgesprochen.

+++

00:25

Die USA wollen einem Medienbericht zufolge Unternehmen in China, die Exportbeschränkungen nach Russland umgehen, auf eine schwarze Liste setzen. Die Unternehmen werden von amerikanischen Equipment und Software abgeschnitten, die sie für die Herstellung ihrer Produkte benötigen, erklärt US-Handelsministerin Gina Raimondo der Zeitung "New York Times". Die USA könnten demnach beispielsweise die Semiconductor Manufacturing International (SMIC) oder andere chinesische Unternehmen, die weiterhin Chips oder andere fortschrittliche Technologien nach Russland liefern, "im Wesentlichen stilllegen".

Chinese firms that aid Russia may be cut off from U.S. equipment -commerce secretary https://t.co/YdmEqugyZq pic.twitter.com/s8RhNySYtl — Reuters (@Reuters) March 9, 2022

+++

+++

23:55

Hunderte deutsche Bundesbürger melden sich einem Zeitungsbericht zufolge als freiwillige Kämpfer bei der ukrainischen Armee. Aktuell seien knapp 1000 Deutsche in der Ukraine im Einsatz, schreibt das Blatt "Bild" unter Berufung auf Angaben aus ukrainischen Regierungskreisen. Allein in der ersten Kriegswoche hätten sich rund 500 Bundesbürger gemeldet. Insgesamt würden in der ukrainischen Armee mittlerweile rund 22'000 Ausländer kämpfen. Die vorwiegend jungen Männer kämen zu grossen Teilen aus Osteuropa, aber auch beispielsweise aus den USA.

+++

23:45

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten im ehemaligen ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Das gibt die Behörde bekannt. Die Geräte stellen sicher, dass das Nuklearmaterial an seinem Platz ist. Das ehemalige Kraftwerk wurde vor einigen Tagen von russischen Einheiten eingenommen.

+++

23:30

Die Ratingagentur Fitch drückt ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von Russland noch tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Bonitätsnote werde um sechs Stufen auf "C" von zuvor "B" zurückgenommen, teilte Fitch mit. Ein Zahlungsausfall drohe damit.

+++

22:45

Russen dürfen nach einer Entscheidung der Zentralbank nicht mehr als 10'000 Dollar von Fremdwährungskonten abheben. Diese Regelung gelte bis zum 9. September, teilt die Notenbank mit. Ausgezahlt werde nur in Dollar, unabhängig davon, in welcher Devise die Einlagen gehalten werden. Den russischen Banken sei es zudem verboten, Fremdwährungen zu verkaufen. Die Notenbank hat bereits zuvor eine Reihe von Massnahmen angekündigt, mit der sie die wirtschaftlichen Folgen der internationalen Sanktionen am Finanzmarkt abfedern will.

+++

Lieferstopp für Russen-Gas hätte sofort Folgen: «Schweizer Firmen würden Maschinen gar nicht mehr anschmeissen» https://t.co/0tGdJzYNt3 — Blick (@Blickch) March 8, 2022

+++

22:35

Eine vollständige Abschreibung des Russland-Geschäfts würde die italienische Bank UniCredit nach eigenen Angaben rund 7,4 Milliarden Euro kosten. Selbst in einem Extrem-Szenario, in dem die Russland-Verbindungen auf null heruntergefahren werden, könne das Geldhaus aber die für 2021 in Aussicht gestellte Bar-Dividende zahlen, erklärt die Muttergesellschaft der HypoVereinsbank. UniCredit gehört zu den europäischen Geldhäusern mit den intensivsten Russland-Geschäften.

+++

22:30

Russland stellt einem Agenturbericht zufolge für Mittwoch eine Feuerpause und die Öffnung von Fluchtwegen aus Kiew, Mariupol, Sumy, Charkiw sowie Tschernihiw in Aussicht. "Angesichts der sich verschlechternden humanitären Lage ... und um die Sicherheit der Zivilisten und ausländischer Bürger zu gewährleisten, wird Russland am 9. März ab 10 Uhr Moskauer Zeit (08.00 Uhr MEZ) eine Feuerpause einhalten und ist bereit, humanitäre Korridore einzurichten", zitiert die Agentur Tass den Chef des russischen Verteidigungskontrollzentrums, Michail Misinzew. Die Information über die Fluchwege werde er der ukrainischen Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk zukommen lassen. Bereits am Dienstag hatte Russland laut der Agentur Interfax eine Feuerpause und die Öffnung von Fluchtwegen aus den fünf Städten verkündet. Aus Sumy konnten erstmals Zivilisten ausreisen, in Mariupol scheiterte die Evakuierung laut Wereschtschuk erneut.

Russia promises 'silence' for Ukrainians to flee battered cities https://t.co/UHe2h79GN2 pic.twitter.com/AXmT7zgWMm — Reuters (@Reuters) March 9, 2022

(cash/Reuters/AWP)