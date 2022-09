Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist im Keller. Vor der Fed-Medienkonferenz am (heutigen) Mittwochabend sind die Indices an der Wall Street gefallen. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 sind innerhalb von nur sieben Tagen um 6,2 respektive 7 Prozent zurückgekommen. Hintergrund ist der Falken-Kurs von Fed-Chairman Jerome Powell, der mit Zinserhöhungen die hohe Inflation in den Griff bekommen will.