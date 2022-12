Die Aktie startete am Montag mit 95,34 Euro nach einem Schlusskurs von Freitag bei 93,64 Euro als grösster Dax-Gewinner in den Handel. Die Aktie der Stuttgarter Volkswagen-Tochter war am 29. September mit einer Erstnotierung von 84 Euro auf das Parkett gegangen. Der grösste Börsengang seit dem der Deutschen Telekom vor mehr als 25 Jahren war ein Höhepunkt in einem sonst schwierigen Jahr für den Aktienhandel. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer büßte seit dem Jahreshoch von 16.285 Punkten am 5. Januar fast 15 Prozent ein.