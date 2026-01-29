Nach Einschätzung von Thomas Altmann von QC Partners ist ‌der Kursanstieg beim Gold das «stärkste Zeichen des neuen Misstrauens gegenüber ‍dem Dollar». Dennoch werde die Luft für weitere Preisanstiege dünner: «Aus technischer Sicht ist Gold jetzt so stark überkauft wie zuletzt im ​Jahr 1999.» Es sei mittlerweile eine gefährliche Phase erreicht, prognostiziert der Experte. Die US-Währung befand sich zuletzt im freien Fall, am Dienstag markierte der Dollar-Index ein Vier-Jahres-Tief von 95,591 Punkten.