Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwägt einem Medienbericht zufolge die Abspaltung des Geschäfts für Autozulieferungen. Dazu spreche das Unternehmen mit dem Finanzinvestor One Equity Partners (OEP) über eine mögliche Übernahme, berichtete das «Handelsblatt» am Mittwoch unter Berufung auf Informationen aus Finanz- und Branchenkreisen. Die Gespräche befänden sich in einer frühen Phase und könnten noch scheitern. Rheinmetall wolle nur bei einem guten Preis verkaufen. Der Rüstungskonzern habe zu Marktgerüchten keine Stellung nehmen wollen, hiess es weiter. OEP habe eine Anfrage zunächst unbeantwortet gelassen.