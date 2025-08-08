Hohe Goldexporte vor Zollankündigung

Die Goldexporte in die USA haben im laufenden Jahr stark zugenommen. Vor allem zu Jahresbeginn, also vor den US-Zollankündigungen im April, sei Gold tonnenweise ausgeführt worden, so die «FT». Dadurch sei der Goldvorrat an der Comex in die Höhe geklettert, während es in London vorübergehend zu einer Goldknappheit gekommen sei. In London wird Gold vor allem in 400-Feinunzen-Barren gehandelt.