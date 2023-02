Die Wiener Bank, eine der zwei verbliebenen europäischen Grossbanken mit namhaften Geschäft in der Russischen Föderation, hatte am späten Freitagabend mitgeteilt, dass das Office of Foreign Assets Control (Ofac) sich zu der Sparte erkundigt habe. Am Montag brachen die Anteilsscheine um bis zu 9 Prozent ein. Exane BNP senkte seine Empfehlung für die Aktie von Outperform auf Neutral, was den Gegenwind an der Börse noch verstärkte.