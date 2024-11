Zuletzt wurde es zeitlich knapp

Die HHLA, die die jüngste Entwicklung inhaltlich nicht kommentierte, betreibt in Hamburg drei von vier Terminals sowie je eins in Estlands Hauptstadt Tallinn, im italienischen Triest sowie in Odessa. Zum Schluss wurde es mit der noch ausstehenden Entscheidung der Kartellwächter in der Ukraine zeitlich etwas knapp: Am Mittwoch kommender Woche mussten laut Angebotsunterlagen sämtliche behördlichen Genehmigungen vorliegen, sonst wäre das Geschäft doch noch geplatzt.