An der Börse sind Preise für Metalle im Höhenflug. Gold, Silber und auch Kupfer waren am Donnerstag so viel wert wie noch nie. An der Metallbörse in London wurde Gold bei einem Rekordpreis von 5.595 US-Dollar je Feinunze gehandelt. Als stärkste Preistreiber gelten die Flucht in sichere Anlagen wegen zunehmender geopolitischer Risiken und eine wachsende Nachfrage nach Metallen in der Industrie.