Der japanische IT-Konzern Fujitsu und der führende KI-Chiphersteller Nvidia haben zur Bereitstellung einer umfassenden KI-Infrastruktur ihre Zusammenarbeit erweitert. Dabei geht es darum, die KI-Einführung zu beschleunigen und den industriellen Wandel zu fördern. Gemeinsam solle eine KI-Agentenplattform entwickelt und bereitgestellt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten sei. Solcherlei Nachrichten stärkten den Optimismus der Anleger, dass die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, sich in Gewinne wandeln werden, sagte ein Börsianer.