Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 um 29 Prozent auf 9,94 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um ein Drittel auf 1,84 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge lag in der Folge bei 18,5 Prozent. Damit erreichte Rheinmetall nur das untere Ende der zuletzt aktualisierten Prognose. Sämtliche Zahlen beziehen sich nur noch auf fortgeführte Geschäfte ohne die zum Verkauf stehende Sparte rund um die Autozulieferung. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre vor allem wegen höherer Steuern ein Gewinn von 696 Millionen Euro nach 717 Millionen Euro ein Jahr zuvor.