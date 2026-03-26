Ein sogenannter Sicherheitsfahrer ist noch mit an Bord, um notfalls eingreifen zu können - fahren soll er aber eigentlich nicht. Das wiederum macht ein Fahrer aus der Entfernung, er ist über das Handynetz mit dem Fahrzeug verbunden und hat mehrere Monitore vor sich, um gewissermassen die Echtzeit-Aussicht aus dem Elektrotransporter zu haben. Bei der Robotik- und Drohnenmesse Xponential stellte Mira die Technologie vor, die im Mai zur Anwendung kommen soll: Dort sass ein Mitarbeiter in einer Messehalle und steuerte ein Fahrzeug, das ausserhalb der Messehalle herumfuhr.