«Wir haben rechtlich nicht die Leichtwerk AG übernommen, aber den Grossteil der Beschäftigten, die Betriebsstätte und das Know-how», so ein Rheinmetall-Sprecher. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechselten demnach zum Rüstungskonzern, ebenso der Standort in der Nähe des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg. Der Standort soll den Angaben zufolge nun ausgebaut werden.