Der Ausblick berücksichtige noch nicht ein höheres Marktpotenzial, das sich insbesondere in den besonders relevanten Märkten in Europa, Deutschland und der Ukraine aufgrund der geopolitischen Entwicklungen in den zurückliegenden Wochen voraussichtlich ergeben werde, hiess es von Rheinmetall weiter. Daher werde der Rüstungskonzern mit einer zunehmenden Konkretisierung der jeweiligen Bedarfe der militärischen Kunden im weiteren Jahresverlauf gegebenenfalls Prognoseanpassungen vornehmen.