Nachdem sich der Rheinmetall-Kurs allein seit Jahresbeginn fast verdreifacht hatte, nutzten die Anleger den Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen. Am Nachmittag verlor das Papier 5,7 Prozent auf 1.682,50 Euro. Ein Händler sprach von «grossen Vorschusslorbeeren» angesichts der Kurs-Rally von Februar bis Anfang Juni. Zuletzt hatte die Rheinmetall-Aktie schon auf hohem Niveau konsolidiert. Das Rekordhoch von Anfang Juni bei 1.944 Euro ist mittlerweile etwas ausser Sichtweite geraten. Die vage Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump drückte zusätzlich auf die Stimmung im Rüstungssektor.