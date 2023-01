Roboter gleiten durch ein Lagerhaus in Roosendaal in der niederländischen Provinz und verteilen und stapeln Textilien für die Kette Primark. Die Maschinen sortieren Modeartikel für Filialen in Italien und Frankreich - und setzen für Primark einen neuen Trend hin zur automatisierten Lagerhalle, mit der die Kette Kosten drücken will. Bislang hinkt die Branche anderen Industriezweigen bei der Automatisierung ihrer Lieferketten vielfach hinterher - doch der Mangel an Arbeitskräften und steigende Kosten durch die hohe Inflation zwingen die Konzerne, hier aufzuholen.