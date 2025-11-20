Billionen für ein modernes Militär

Bis 2035 rechnen die Studienautoren mit direkten Verteidigungsinvestitionen der europäischen Nato-Staaten von knapp 2,2 Billionen Euro. Nur so liessen sich die Ausrüstungsziele erreichen und obendrein ein möglicher Wegfall europäischer Systeme kompensieren, sagt Jan Friedrich Kallmorgen von EY-Parthenon. «Da das Gros der Investitionssumme an europäische Unternehmen fliesst - lediglich etwa ein Drittel geht nach unserer Analyse an US-Firmen -, wird die europäische Rüstungsindustrie in den kommenden Jahren ein massives Wachstum erleben», sagt der Fachmann.