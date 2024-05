Der «Campus» ist derzeit der Star

Adidas-Chef Gulden zufolge war der etwas klobigere, an Skate-Schuhe erinnernde «Campus» im März weltweit das online am meisten gesuchte Sportschuhmodell. In einigen Märkten verkaufe er sich schon jetzt besser als der «Samba». Mit immer neuen Farb- und Materialkombinationen will Adidas den Boom auf «Samba» und Co. am Leben halten.