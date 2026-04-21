Bei den wichtigsten Absatzmärkten zeigte sich ein gemischtes Bild: Die USA als grösster Markt verzeichneten einen leichten Rückgang um 1,6 Prozent. Deutlich nach oben schoss hingegen Frankreich mit einem Plus von über 70 Prozent - allerdings wegen verstärkter Wiederausfuhren und nicht wegen einer stärkeren Nachfrage vor Ort. Zuwächse gab es auch im Vereinigten Königreich, in China und Singapur, während Japan und Deutschland deutliche Einbussen verbuchten.