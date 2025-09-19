Open Mineral bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP die Untersuchung: «Die Behörden haben letzte Woche unsere Räumlichkeiten im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Geschäften im Jahr 2022 untersucht.» Das Unternehmen habe mit den Behörden kooperiert und werde dies auch weiterhin tun, teilte das Unternehmen mit. Der Geschäftsbetrieb laufe wie gewohnt weiter.