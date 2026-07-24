Gegen 09.40 Uhr fallen die SGS-Papiere um 2,3 Prozent auf 93,70 Franken zurück. Damit legen sie eine Verschnaufpause ein, nachdem es an der Börse seit Anfang April kontinuierlich nach oben gegangen war. Damals waren die Titel unter dem Eindruck des Krieges zwischen dem Iran und den USA unter die Schwelle von 83 Franken gefallen. Der Gesamtmarkt steht derweil am Berichtstag gemessen am SMIM mit 0,4 Prozent im Plus.