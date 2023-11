Das Bankhaus Julius Bär brach am Montag an der Börse ein, nachdem es einen plötzlichen Anstieg der Risikovorsorgen meldete, den Insider auf Kredite an Benkos Signa-Gruppe zurückführen. Investoren von Signa-Bonds haben Anwälte angeheuert. Mitaktionäre versuchen, ihre Anteile an Benko zurückzugeben.