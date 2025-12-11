Silber profitiert von der Leitzinssenkung der US-Notenbank. Silber selbst wirft keine Zinsen ab und profitiert daher von niedrigeren Leitzinsen. Zudem könnte eine Zinssenkung die Konjunktur anschieben. Auch dies dürfte die Nachfrage nach Silber stützen, da es auch in der Industrie gebraucht wird. Allerdings hat US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen an Zinssenkungen für die nächste Sitzung im Januar gedämpft.