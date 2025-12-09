Auch die Erwartung neuer Zinssenkungen der Fed treibt die Notierungen in die Höhe: In einem Umfeld niedriger Zinsen sind Edelmetalle wie Gold und Silber begehrt, da sie keine Zinsen abwerfen.
Silber hat erstmals die Marke von 60 Dollar pro Unze überschritten. Der Spotpreis des Metalls erreichte einen Höchststand von 60,57 Dollar, was auf die Angebotsverknappung und die steigende Nachfrage seitens der Investoren zurückzuführen ist.
Auch die Erwartung neuer Zinssenkungen der Fed treibt die Notierungen in die Höhe: In einem Umfeld niedriger Zinsen sind Edelmetalle wie Gold und Silber begehrt, da sie keine Zinsen abwerfen.
