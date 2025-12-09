Der Spotpreis für Silber erreichte einen Höchststand von 60,57 Dollar, was auf die Angebotsverknappung und die steigende Nachfrage seitens der Investoren zurückzuführen ist
(AWP)
Silber hat erstmals die Marke von 60 Dollar pro Unze überschritten.
|Name
|Aktuell
|+/-%
USDUBS
|61.20
06:40:45
|+0.86%
+0.52
USDUBS
|4'210.34
06:41:05
|+0.05%
+1.93
USDFXR
|1.16
06:41:11
|+0.01%
+0.00