Der Spotpreis für Silber erreichte einen Höchststand von 60,57 Dollar, was auf die Angebotsverknappung und die steigende Nachfrage seitens der Investoren zurückzuführen ist

Auch die Erwartung neuer Zinssenkungen der Fed treibt die Notierungen in die Höhe: In einem Umfeld niedriger Zinsen sind Edelmetalle wie Gold und Silber begehrt, da sie keine Zinsen abwerfen.

(AWP)