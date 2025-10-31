Sie verweisen hierbei auch auf die vielen Unsicherheiten, etwa durch die nach wie vor schleppende konjunkturelle Entwicklung. Zudem wirkten die verhaltenen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu künftigen Leitzinssenkungen weiter nach. Da sich die USA sich immer noch im Shutdown befinden und eine schnelle Einigung auch nicht in Sicht ist, wird die Datenbasis für Fed-Entscheidungen zunehmend dünner. Zudem zeigen die wenigen noch publizierten Daten nur noch ein unvollständiges Bild der Lage, was die Notenbank zu mehr Vorsicht verleiten könnte. Derweil geht das Rally in den USA vor allem bei Technologiewerten weiter - und auch die Gewinne sprudeln kräftig, zuletzt bei Apple und Amazon.