Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins bei null Prozent zu belassen, schlug keine grossen Wellen. Die SNB habe wie erwartet entschieden, hiess es am Markt. Die meisten Experten gehen nun auch im kommenden Jahr von unveränderten Zinsen aus, wie aus ersten Kommentaren hervorging. Gewisse schliessen Negativzinsen allerdings nicht aus: «Unseres Erachtens ist die Deflationsgefahr noch nicht vom Tisch», schrieb etwa die Schwyzer Kantonalbank.