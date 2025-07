SoftwareOne will mit der Übernahme bekanntlich seine Marktposition im globalen IT- und Cloud-Dienstleistungssektor stärken und das Angebot ausbauen. Das kombinierte Unternehmen mit Sitz in Stans wird mit rund 13'000 Mitarbeitenden in 70 Ländern aktiv sein und einen Umsatz von etwa 1,6 Milliarden Franken erzielen. Das Synergieziel von 80 bis 100 Millionen Franken wurde in der Mitteilung von heute bestätigt.