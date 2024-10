Auch zahlreiche Analysten verweisen am Morgen auf Berichte, wonach der Hörsystem-Spezialist in den USA die Warenhauskette Costco wieder beliefern wird. Ein früherer Vertrag war im November 2022 gekündigt worden und lastete anschliessend klar auf den Sonova-Zahlen. In ersten Kommentaren wird die Nachricht denn auch als positiv gewertet.