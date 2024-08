«Wir werden wegen der Verluste Klage erheben gegen diese Leute», sagte Finanzchef Matthias Zieschang am Dienstag in einer Konferenz mit Finanzanalysten. Sieben Aktivisten der Gruppe «Letzte Generation» waren am 25. Juli auf das Gelände des Airports gelangt und hatten Rollbahnen blockiert. Sie wollen mit solchen Aktionen auf die Klimabelastung durch das Fliegen aufmerksam machen. Der Betrieb in Frankfurt wurde mehrere Stunden gestört, es fielen rund 270 von insgesamt 1300 Flügen an dem Tag aus.