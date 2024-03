In Europa sei der Druck hoch, den unlängst in Kraft getretenen Digital Markets Act (DMA) durchzusetzen, sagt Andreas Schwab. Der Abgeordnete des Europaparlaments war massgeblich am Entwurf dieses Gesetzes, das grosse Technologiekonzerne einer verschärften Regulierung unterwirft, beteiligt. «Wenn sich die Firmen nicht an den DMA halten, kann man sich vorstellen, was das Parlament fordern wird: Zerschlagungen. Das ultimative Ziel ist es, die Märkte offen und fair zu gestalten und mehr Innovation zu ermöglichen.»