Südkorea reagiert damit auf die Verunsicherung zahlreicher Besitzer von E-Fahrzeugen, die ein Vorfall im August ausgelöst hatte. Dabei ging ein Mercedes-Benz EQE mit Batterien des chinesischen Produzenten Farasis Energy in einer Tiefgarage in Flammen auf - es dauerte acht Stunden, den Brand zu löschen. Rund 140 Autos wurden durch das Feuer zerstört oder beschädigt, einige Bewohner der darüberliegenden Wohnungen mussten in Notunterkünfte umziehen. Mercedes arbeitet nach eigenen Angaben daran, die Brandursache zu ermitteln. Zudem plane der Konzern, E-Auto-Besitzern kostenlose Inspektionen anzubieten.