In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» schlägt Swatch-Group-CEO Nick Hayek als starkes Signal 39-prozentige Exportzölle auf Goldbarren in Richtung USA vor. «Das wäre eine klare und starke Botschaft gegenüber den USA gewesen.» Operativ reagiert der Konzern auf die US-Zölle mit flexibler Preis- und Margensteuerung: Je nach Marke seien in Amerika Preiserhöhungen von 5 bis 15 Prozent geplant. «Dann gibt es natürlich Produkte, die der amerikanische Konsument einfach haben will, wie die MoonSwatch Moonshine Gold, die statt 400 Dollar jetzt 450 Dollar kostet», so Hayek.