Schadenpotenzial steigt

Der langfristige Anstieg der wetterbedingten versicherten Schäden zwischen 1970 und 2025 war laut den Swiss Re-Experten zu rund 80 Prozent auf den Anstieg der gefährdeten Vermögenswerte zurückzuführen. Allerdings lasse sich das Tempo, in dem die Schäden über die Jahre steigen, nicht in allen Fällen damit erklären: Bei bestimmten Naturgefahren und in einzelnen Regionen werde das Wachstumstempo immer stärker auch davon bestimmt, wie sich die Naturgefahren selbst veränderten.