Ein Belastungsfaktor für die Konzernbilanz war erneut der Umbau von Telefonica Deutschland. Die Rückstellungen ‌hierfür drückten den Reingewinn um 265 Millionen Euro auf 473 Millionen Euro. «Unsere Transformation wird uns im Verlauf des kommenden Jahres ​zurück auf den Wachstumspfad bei Umsatz und Betriebsergebnis ​führen», betonte Markus Rolle, Finanzchef ​von Telefonica Deutschland. Das Unternehmen will unter anderem 1100 Stellen durch ein ‌Abfindungsprogramm abbauen.