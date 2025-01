Trump will mehr Zeit für Deal

Trump kündigte am Freitag an, er werde seine Entscheidung zu Tiktok «in nicht allzu ferner Zukunft treffen». Er sprach das Thema Tiktok auch bei einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag an. Ein weiteres Zeichen dafür, wie hoch die Plattform inzwischen in seiner Gunst steht: Tiktok-Chef Shou Chew soll laut Medienberichten wie auch die Chefs der grossen amerikanischen Tech-Konzerne bei Trumps Amtseinführung am Montag dabeisein.