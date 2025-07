Börsenerfolg ohne Gleichen

2007 ging das multinationale Unternehmen mit Sitz in Uruguay als erste lateinamerikanische Tech-Firma am US-Index Nasdaq an die Börse. Und das scheint sich bisher auszuzahlen. In knapp 18 Jahren haben die Aktien von Mercado Libre vom Erstkurs von 22 Dollar auf zurzeit 2500 Dollar zugelegt - eine Wertsteigerung von über 11’200 Prozent. Mit einem Kursgewinn von 45 Prozent entwickelt sich die Aktie im laufenden Jahr ebenfalls gut. Der Nasdaq hat in der gleichen Zeit 7 Prozent hinzugewonnen.