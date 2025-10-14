Bitcoin verlor infolge des neuen Zollstreits zwischen den USA und China rund 13 Prozent. Noch gravierender waren jedoch die Verluste bei kleineren Kryptowährungen, von denen viele zeitweise bis zu 80 Prozent einbrachen, bevor sie sich leicht erholten. Trumps eigene Memecoin, die US-Präsident Donald Trump Anfang des Jahres beworben hatte, fiel laut CoinMarketCap am Freitag um 37 Prozent. Auch der WLFI-Token von World Liberty Financial, der ebenfalls Verbindungen zur Trump-Familie hat, verlor in ähnlichem Ausmass.